Депутат Хованская назвала способы остановить рост цен на коммунальные услуги

В 2025 году коммунальные платежи в нашей стране вырастут почти на четверть по сравнению с первой половиной текущего года. Глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан при комитете нижней палаты парламента по жилполитике и ЖКХ Галина Хованская пояснила, почему это происходит и как остановить рост тарифов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, в рамках рабочей группы было предложено, что если избежать повышения нельзя, то необходимо усилить адресную защиту граждан с низкими доходами. Нельзя выдирать у них 22% от семейного дохода, так, можно взять 10% и остальное компенсировать из бюджета. В столице данная мера позволила избежать социальной напряженности, когда ввели взнос на капремонт.

Парламентарий уточнила, что можно повысить плату за тепло, но уменьшить за воду. Предельный индекс можно превысить только в случае, если существует программа, которая важна для граждан — чтобы были чистая вода и тепло.

Ранее сообщалось, что свыше 425 тыс. подмосковных пенсионеров получили компенсацию за обращение с ТКО в этом году.