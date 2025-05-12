Эксперт назвал религиозную причину заинтересованности Трампа в завершении СВО

Кандидат политических наук Андрей Горохов высказал мнение, что президент США Дональд Трамп заинтересован в завершении конфликта на Украине по политической, электоральной, экономической, религиозной, личной и геостратегической причинам, сообщил tagilcity.ru.

Эксперт обратил внимание, что в 2026 году в США состояться выборы политиков, которые пройдут в 120-й Конгресс США. Для Трампа важно, чтобы республиканцы получили большую часть мест. Для реализации цели необходимо выполнить часть предвыборных обещаний, чтобы повысить репутацию партии. Политолог напомнил, что мир на Украине — одно их громких заявлений американского президента, сделанное в рамках предвыборной кампании.

По мнению эксперта, Трамп всегда ищет положительные стороны какого-либо соглашения для экономики штатов. Установление мира позволит постепенно начать сотрудничество с Россией и Украиной. Так, Россия — потенциальный партнер по энергетическим проектам, Украина — по редкоземельным ресурсам.

По мнению политолога, Трампу важно официально признать переход Крыма от Украины к России. Тогда американский президент сможет привести этот пример, когда решит присоединить Гренландию к США. Не исключено, что американский президент по аналогии объявит референдум.

По мнению политолога, после инцидента с покушением Трамп старается сделать США более религиозным государством. Выступив в роли посредника в решении вооруженного конфликта, он быстрее добьется своей цели.

«После решения российско-украинского конфликта Трамп и Путин могли бы сосредоточиться на решении ближневосточного конфликта, тем самым решить вопрос, который волнует христиан, мусульман и иудеев. И при таком раскладе наиболее подходящим местом для встречи двух президентов может стать колыбель христианства, иудаизма и ислама — город Иерусалим», — высказал мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложенные Россией переговоры.