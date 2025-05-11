Трамп призвал Киев немедленно согласиться на предложенные Россией переговоры

Украине стоит немедленно согласиться на те переговоры, которые ей предложила российская сторона. Такое заявление в социальной сети Truth Social сделал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Владимир Путин ранее сообщил, что российская сторона может начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле. Этот процесс может начаться уже 15 мая, он должен стартовать без предварительных условий. В США сочли такую инициативу очень хорошей идеей.

«Украина должна согласиться на это немедленно», — так охарактеризовал ее Трамп.

Он добавил, что подобные переговоры как минимум смогут определить, возможна ли вообще сделка между Россией и Украиной. Сам он, по его словам, уже начинает сомневаться в таком сценарии. Запуск переговоров, по словам Трампа, покажет позиции конфликтующих сторон и Европе, и Америке. За счет этого все государства смогут действовать соответствующим образом.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы согласился поддержать план по Украине, выработанный «коалицией желающих». Он согласился надавить на РФ в том случае, если та не согласится заключить с Украиной перемирие.