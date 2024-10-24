Эксперт Нечушкин предупредил, что некоторое сливочное масло исчезнет из продажи

Зампредседателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин высказал мнение, что сливочное масло некоторых произведений в скором времени исчезнет из продажи, сообщила rostovgazeta.ru.

Эксперт Александр Нечушкин пояснил, что в настоящее время удается отслеживать все цепочки поставок. Так, в рамках программы «Честного знака» проверяется корм, который употребляют коровы, а также тщательно исследуют готовую продукцию. В итоге некачественный товар не поступает на прилавки магазинов.

Некоторые производители продают сливочное масло, в котором много добавок. Такой товар больше не будет доступен для приобретения. Однако снижение поставок сливочного масла от ряда производителей не приведет к дефициту продукта на полках отечественных магазинов.

«По сути, мы оберегаем жителей от обмана. Мне кажется, что здесь есть позитив», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что экономист Балынин объяснил слухи о дефиците сливочного масла в РФ.