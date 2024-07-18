Военный эксперт Игорь Никулин высказал мнение, что ВСУ давно способны перейти все «красные линии» и готовы применить против мирных граждан абсолютное любое оружие, которое Украине передаст НАТО, пишет интернет-издание «Абзац» .

ВСУ уже неоднократно пытались собрать из химических веществ «грязную бомбу». Военнослужащие Украины атаковали территории химическим оружием, в том числе и фосфорными бомбами. Эксперт Игорь Никулин считает, что на этом Украина не остановится. Все, что киевскому режиму передаст НАТО, будет использовано.

«У них уже никаких красных линий не осталось», — сказал Никулин.

ВСУ пытаются наносит удары таким образом, чтобы причиненный ущерб был максимально серьезным. Примечательно, что в первую очередь Украина атакует города, где нет военных и стратегических объектов. Их цель — гражданские.

«Киевский режим становится откровенно террористическим, они этого даже не пытаются скрывать», — считает эксперт.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Звезда» проинформировал, что Москва передает данные о применении ВСУ химического оружия организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Эксперт Игорь Никулин, комментируя данное заявление, отметил отсутствие у Украины каких-либо принципов в вопросах использования запрещенных боеприпасов.

Ранее мы сообщали, что президент США Джо Байден высказался о возможных ударах ВСУ по Москве и Кремлю американским оружием.