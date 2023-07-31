Эксперт Носович: Польша готовится напасть на Беларусь и Калининградскую область

Политолог Александр Носович высказал мнение, что Польша готовится атаковать территории Беларуси и Калининградской области. При этом власть вводит в заблуждение население, уверяя, что военным необходимо предотвращать угрозу со стороны ЧВК «Вагнер», пишет интернет-издание « Абзац ».

«Связано это с демонстрацией [готовности] вторжения со стороны Польши в Белоруссию и Калининградскую область», - отметил политолог Александр Носович

Политолог Александр Носович отмечает, что военных из ЧВК «Вагнер» не так много, если сравнивать с армией Польши. Власти завили, что бойцы частной военной организации направляются в сторону границ Польши, поэтому было принято решение выставить польских снайперов. Таким образом власть отвлекает внимание населения. На самом деле абсурдно с такой численностью военных бояться ЧВК «Вагнер». Вероятно, правительству нужно было найти способ легитимировать решение о размещении снайперов и оправдать дальнейшее вторжение на территорию Калининградской области и Беларуси.

Эксперт также отметил, что милитаризацией приграничной зоны Польша занимается не с начала проведения СВО, а значительно раньше. В июле сообщалось, что президент Беларуси в ходе встречи с президентом России рассказал, насколько близко к границам республики Польша подвела войска.