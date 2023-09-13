Эксперт Олейников оценил творчество певицы Инстасамки и заявил о необходимости цензуры

Певец, поэт и композитор Максим Олейников высказал мнение, почему певица Инстасамка получила такую высокую популярность, а также есть ли необходимость ввести цензуру, пишет интернет-издание « Абзац ».

«Вот как раз это неокрепшие умы, которые это слушают», - отметил певец, поэт и композитор Максим Олейников

Эксперт Максим Олейников уверен, что продюсер Инстасамки не может не понимать, что творчество певицы занимает крайне низкую позицию в культурной среде. Значит, его волнует лишь временное обогащение. Еще одна версия – кому-то выгодно развращать молодежь, ведь поклонники певицы – это дети в возрасте от 11 и до 16 лет.

Выступления певицы уже никого не удивляют, несмотря на то, какая «дичь» происходит. В современной России, особенно когда идет спецоперация, на государственном уровне необходимо решать, что можно транслировать, а что нет. Также важно определять, какой возрастной категории можно показывать определенный контент.

«Я бы цензуру ввел, ну, если не цензуру… но где вот эта грань? Давайте завтра снимать будем клипы, как едим младенцев, допустим. Ну а что такого? Это же просто «видео смешное». Но завтра это нормально тоже будет, так же как сейчас ЛГБТ», - отметил Максим Олейников

Стоит отметить, что сам Олейников выступает в составе агитбригад в зоне СВО. Эксперт в интервью рассказал, кого считает настоящим патриотом. Максим Олейников также поделился впечатлением от времени, когда работал с актером Василием Лановым.