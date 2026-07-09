Дешам рассказал, как чувствует себя Мбаппе после конфликта с сенатором Парагвая

Напомним, Амарилья написала оскорбительный расистский пост в адрес Мбаппе, после того как тот не пожал руку парагвайскому вратарю Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира. Она охарактеризовала футболиста дикарем, не умеющим читать. Мбаппе в ответ назвал Амарилью отвратительной женщиной. Это вызвало новую порцию заявлений сенатора. Она пригрозила французу судом «за гендерное и политическое насилие» и потребовала извинений.

«Килиан находится в хорошем психологическом состоянии. Он очень сильный парень в плане психологии. Его мысли направлены на грядущий матч, который будет тяжелым, так как встречаются две сильные сборные. У Килиана все в порядке, как и у всей группы. Он готов к игре», — успокоил французских болельщиков Дешам.

Килиан Мбаппе забил уже семь мячей на нынешнем турнире и в бомбардирской гонке уступает только Лионелю Месси, у которого восемь голов.

Сборная Франции в четвертьфинале сыграет с командой Марокко. Матч пройдет 9 июля на стадионе «Джилетт» (Фоксборо, США). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.