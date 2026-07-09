Сезон ягод: лучшие места для сбора по регионам

Сервис путешествий и объявлений составил ягодную карту России — она подскажет, куда отправиться за любимыми ягодами в сезон. С подборкой ознакомилась « Газета.ru ». Новая функция поможет спланировать гастрономический отдых и выбрать лучшие места для сбора урожая.

Так, черешню стоит искать в Ставропольском крае, землянику — в Подмосковье, а вишню — во Владимирской области, где 18 июля пройдет фестиваль «Владимирская вишня». За малиной туристы едут в Рязанскую область, за морошкой — в Мурманскую, за черникой — в Ленинградскую. Облепиха созревает в Алтайском крае, а бруснику и клюкву лучше собирать в Карелии.

Эксперты отмечают растущую популярность ягодного туризма: россияне все чаще совмещают прогулки на природе с дегустацией сезонных лакомств. При этом стоимость аренды жилья в регионах варьируется: например, дом в Подмосковье обойдется примерно в ₽17 200 за ночь, а в Алтайском крае — в ₽6 000.