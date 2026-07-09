Небольшой дождь и умеренный ветер: прогноз для Подмосковья на 9 июля

В регионе ожидается небольшой дождь — осадки могут идти с перерывами в течение дня, поэтому жителям стоит иметь при себе зонт.

Температура воздуха будет держаться в диапазоне от +15 до +24 градусов — такой разброс связан с переменной облачностью и сменой воздушных потоков. Ветер останется слабым, 3–4 м/с, преимущественно северо‑западного направления.

Из‑за сочетания прохлады и дождя погода не подойдет для долгих пикников на открытом воздухе, зато будет комфортной для неспешных прогулок в легкой куртке.