Протест во Львове: жители выступили против ТЦК после избиения мужчины

Во Львове вспыхнул стихийный протест: жители города вышли на улицы после того, как сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) задержали и избили 20‑летнего мужчину. По данным издания «Страна», волнения начались еще днем, а к ночи число участников заметно выросло, сообщает ТАСС .

Протестующие выразили резкое недовольство действиями ТЦК: по информации «Новости Live», они прокололи шины и сняли бампер с автомобиля центра, а ранее, как писала «Страна», им удалось перевернуть машину. Сотни горожан вышли на улицу и скандировали «Позор», передает «24 канал».

Мэр Львова Андрей Садовой подтвердил, что события разворачиваются в Сихове — крупнейшем жилом массиве юго‑восточной части города. В своем Telegram‑канале он заявил, что выясняет обстоятельства инцидента. На момент публикации полиция не давала официальных комментариев.