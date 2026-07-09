Пенсии в 2027 году: какие выплаты и когда вырастут

В 2027 году в России планируют повысить все виды пенсий — об этом РИА Новости рассказала доцент базовой кафедры Торгово‑промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова‑Швец.

Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, выплатах военным, а также о перерасчете пенсий для работающих граждан.

Эксперт отметила, что пенсии индексируют ежегодно, а итоговый размер повышения определят ближе к концу года — с учетом экономической ситуации в стране. При этом привычные сроки индексации могут скорректировать: страховые пенсии по старости в 2027 году хотят повышать в два этапа — 1 февраля и 1 апреля. Порядок индексации социальных пенсий останется прежним — их планируют увеличить 1 апреля.

Кроме того, в течение года ожидается перерасчет доплат для отдельных категорий пенсионеров, в том числе для бывших шахтеров и летчиков. С 1 августа запланирован перерасчет выплат работающим пенсионерам и повышение накопительных пенсий. В октябре за счет плановой индексации вырастут пенсии военных.