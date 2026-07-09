Экономический и медийный терроризм: РФ и АГС выступили с заявлением

Россия и Конфедерация государств Сахеля (АГС) выступили с совместным заявлением, в котором осудили действия Франции и Украины, сообщает РИА Новости .

В документе говорится о причастности внешних игроков к скоординированной агрессии, а также к экономическому и медийному терроризму в регионе Сахеля. Стороны назвали преступным сговор между Украиной, Францией, рядом других стран и действующими в Сахеле террористическими группировками.

В заявлении особо отмечены «вероломные и подлые террористические акты» на пространстве АГС. В их числе — нападения на государственные учреждения и города Республики Мали 25 апреля 2026 года, а также атаки на 101‑ю авиабазу и международный аэропорт Диори Хамани в Ниамее в ночь на 29 января 2026 года.

По мнению подписавших документ сторон, эти нападения угрожают не только суверенитету отдельных государств, но и коллективной безопасности Конфедерации, а также стабильности региона в целом.