Радиоактивное загрязнение в Иране: версия Херша и контраргументы

По его данным, опубликованным в блоге на Substack, причина — разрушение контейнеров для хранения материала; при инспекции помещений погибли как минимум два иранских специалиста. При этом объект в Натанзе, как утверждается, не пострадал.

Источники Херша в Вашингтоне считают, что деградация запасов урана серьезно подрывает долгосрочную ядерную программу Ирана. При этом они подчеркивают, что подземные запасы не являются ядерным оружием.

Однако источник, близкий к Израилю, называет эти сведения дезинформацией. Он полагает, что сообщения об утрате Ираном значительной части урана могут служить оправданием для возможного соглашения между Вашингтоном и Тегераном. По данным израильской стороны, удары могли повредить тоннели в Фордо и Исфахане, но это не делает невозможным извлечение материала. Кроме того, утверждается, что в Натанзе нет признаков загрязнения, а Иран продолжает перемещать контейнеры с ураном в другие районы — об этом свидетельствуют спутниковые снимки и агентурные данные.