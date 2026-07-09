Эксперт предупредил об опасности хранения бензина дома и в гараже

Доцент кафедры цифровой экономики и управления НовГУ Дмитрий Минин предупредил россиян об опасности хранения бензина в домашних условиях и в гаражах, пишет « Газета.ru ».

В интервью эксперт подчеркнул, что держать горючее дома категорически не стоит, а в гараже нельзя хранить более 20 литров — дело в том, что пары бензина токсичны.

Минин рекомендовал использовать для хранения только металлические канистры — из железа, оцинковки или алюминиевых сплавов. Пластиковую тару, даже специально предназначенную для топлива, стоит рассматривать лишь как временное решение: есть риск, что материал окажется несовместимым с бензином и попросту растворится.

Кроме того, специалист посоветовал не использовать одну и ту же канистру для бензина и дизельного топлива: остатки дизеля могут ухудшить качество бензина.