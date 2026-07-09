Перекрестная аллергия: что нельзя есть в сезон цветения

Врач Варданян: людям с аллергией на пыльцу березы противопоказаны косточковые

Здоровье

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Илья Попов]

Врач Каринэ Варданян, руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра, рассказала, какие продукты летом стоит исключить из рациона аллергикам, сообщает РИА Новости.

Так, людям с аллергией на пыльцу березы в сезон созревания фруктов лучше отказаться от косточковых — черешни, абрикосов, персиков, а также от яблок и орехов. У чувствительных к амброзии и полыни нередко возникает реакция на дыню, арбуз и подсолнечные семечки.

По словам специалиста, аллергическая реакция зачастую проявляется сразу после еды — в виде зуда или легкого отека во рту. Причем такие симптомы могут появиться даже у тех, кто раньше не сталкивался с пищевой аллергией.

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