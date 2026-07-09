Берберин из барбариса: ученые нашли альтернативу антидепрессантам

В центре исследования оказался берберин — вещество, содержащееся в барбарисе. Специалисты смоделировали его воздействие на белки и регуляторы, связанные с развитием депрессивных состояний.

Выяснилось, что берберин демонстрирует особенно прочную связь с белком, отвечающим за выживание нервных клеток, — она оказалась сильнее, чем у традиционных антидепрессантов. Более того, вещество способно конкурировать с лекарствами‑блокаторами: оно связывается с теми же активными участками белков.

В перспективе берберин может стать основой для лекарства или вспомогательной биодобавки против депрессии — но только после дальнейших испытаний на животных и людях. При этом как природное соединение он потенциально будет дешевле и безопаснее синтетических препаратов. Результаты работы опубликованы в журнале Current Neuropharmacology.