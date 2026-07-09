Парковка по науке: новая модель прогноза от российских ученых
ТАСС: пермские ученые научили «предсказывать» загрузку парковок
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Ученые ПНИПУ создали цифровой двойник парковки — он помогает еще на этапе проектирования точно рассчитать нужное число машино-мест, сообщает ТАСС.
В отличие от привычных усредненных нормативов, новая имитационная модель учитывает реальные ритмы движения: она связывает загрузку парковки с интенсивностью трафика на прилегающей дороге и прогнозирует пиковые часы с учетом сезона и дня недели.
В основу разработки легли недельные наблюдения за парковками у ТЦ, офиса и жилого комплекса в разные сезоны. Исследователи выяснили, что водители приезжают «волнами» — перед открытием магазинов, в обед, после работы, — а не хаотично, как считалось раньше. Модель использует данные с дорожных камер и выдает почасовой прогноз: сколько машин будет въезжать и выезжать и когда наступит пик нагрузки. Точность прогнозов подтверждена сравнением с реальными наблюдениями. Результаты опубликованы в журнале «Транспорт. Транспортные сооружения. Экология».