Полвека в браке: в ОП хотят ввести выплаты для «золотых» юбиляров

По его мнению, тем, кто прожил в браке 50 лет («золотые» юбиляры), следует выплачивать не менее одного минимального размера оплаты труда — причем как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом размер выплат целесообразно увязывать с количеством детей и внуков в семье.

Гриб подчеркнул, что полувековой брак — это значимый вклад в укрепление семейных ценностей и пример для общества, особенно на фоне высокого числа разводов. Кроме того, он выступил с инициативой поощрять и «серебряных» юбиляров — тех, кто состоит в браке не менее 25 лет. Для них замсекретаря ОП предложил установить выплату в размере хотя бы ₽5 000. Такая мера, по его словам, поможет подчеркнуть важность института семьи в России.