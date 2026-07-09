Полвека в браке: в ОП хотят ввести выплаты для «золотых» юбиляров
ОП: «Золотые» и «серебряные» юбиляры должны получать выплаты
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Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести дополнительные выплаты для супругов, отметивших юбилеи совместной жизни, сообщает ТАСС.
По его мнению, тем, кто прожил в браке 50 лет («золотые» юбиляры), следует выплачивать не менее одного минимального размера оплаты труда — причем как на федеральном, так и на региональном уровне. При этом размер выплат целесообразно увязывать с количеством детей и внуков в семье.
Гриб подчеркнул, что полувековой брак — это значимый вклад в укрепление семейных ценностей и пример для общества, особенно на фоне высокого числа разводов. Кроме того, он выступил с инициативой поощрять и «серебряных» юбиляров — тех, кто состоит в браке не менее 25 лет. Для них замсекретаря ОП предложил установить выплату в размере хотя бы ₽5 000. Такая мера, по его словам, поможет подчеркнуть важность института семьи в России.