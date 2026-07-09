Дискриминационный характер: в МИД оценили визовые планы ЕС

МИД России назвал потенциальный запрет Евросоюза на выдачу виз ветеранам российской армии дискриминационным. Об этом РИА Новости заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

Инициатива прозвучала в начале июня: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила запретить въезд в ЕС всем, кто служил в российской армии с 2022 года. Позже официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт сообщил, что в ЕС подготовят «целевые ограничительные визовые меры» в отношении россиян.

Лукьянцев подчеркнул, что, хотя вопрос допуска граждан на территорию государства — внутреннее дело страны, любые принимаемые решения не должны носить дискриминационный характер. По его мнению, предлагаемые меры как раз попадают под это определение.

В качестве аргумента представитель МИД напомнил о позиции западных стран в период становления ОБСЕ (ранее — СБСЕ) и принятия Хельсинского заключительного акта: тогда США и европейские государства настаивали на соблюдении права на свободу передвижения и требовали от СССР не нарушать его. Сейчас, по словам Лукьянцева, западные партнеры фактически подменяют понятия, утверждая, что речь шла лишь о свободе передвижения внутри государства. При этом, как отметил дипломат, прежние требования задокументированы.

Отвечая на вопрос о возможном зеркальном ответе со стороны России, Лукьянцев указал, что принцип взаимности в международных отношениях остается в силе, но решение будет приниматься после того, как станет известно об окончательных мерах ЕС.