Тревожность у детей: главные факторы риска по мнению эксперта

Нейропсихолог для детей Елена Буренкова в интервью « Газете.ru » объяснила, почему у современных детей все чаще диагностируют тревожные расстройства.

По словам специалиста, нельзя выделить одну причину — на психику ребенка одновременно действует комплекс факторов. Дети, по выражению Буренковой, становятся «зеркалом» общественных изменений. Среди ключевых обстоятельств — стремительный технический прогресс, огромный поток информации, мода на раннее развитие, а также высокий уровень тревоги самих родителей.

Эксперт отметила, что рост статистики отчасти связан с переменами в подходе к диагностике: сегодня тревожности и детским депрессиям уделяют больше внимания. Кроме того, повысилась психологическая грамотность родителей и педагогов — они чаще замечают проблемы и обращаются за помощью.

Существенную роль играет и социальное давление: от детей ждут высоких учебных результатов, вокруг царит атмосфера конкуренции. При этом ребята ежедневно сталкиваются с тревожными новостями — из‑за этого у них формируется ощущение небезопасности мира.

Особого внимания заслуживает влияние гаджетов и соцсетей. Мозг ребенка еще не умеет полноценно регулировать собственные реакции и быстро привыкает к постоянной цифровой стимуляции. Соцсети навязывают стандарты внешности, интересов и успеха, а страх «пропустить что‑то важное» держит нервную систему в постоянном напряжении — это ухудшает сон и усиливает стресс. При этом учебная нагрузка остается высокой и требует от детей значительных эмоциональных и физических ресурсов.

Для профилактики тревожных расстройств важнейшее значение имеет семейная среда. Чувство безопасности у ребенка формируется благодаря спокойствию и стрессоустойчивости родителей, доброжелательной атмосфере, дисциплине и безусловной любви. Специалист советует соблюдать баланс между учебой и отдыхом, прививать интерес к спорту или творчеству, следить за цифровой гигиеной и помогать ребенку справляться с трудностями. Главная цель, по словам нейропсихолога, — воспитать самостоятельную, уверенную и счастливую личность.