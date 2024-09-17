Эксперт Онищенко указал на ошибки в стратегии компании Boeing

Эксперт Игорь Онищенко в материале Ридуса указал на ошибки компании Boeing.

Эксперт высказал мнение, что компания Boeing допустила две главные ошибки. Во-первых, при создании новых моделей летательных аппаратов были допущены ошибки в просчетах. Во-вторых, компания нерационально относилась к выбору партнеров и рынку.

Компания Boeing в декабре 2018 года начала сотрудничество с бразильским производителем самолетов Embraer в рамках предоставления США новых военных самолетов. Сначала правительство Бразилии отказалось работать над транспортом для военных целей и предложил разработку исключительно транспортных самолетов. Пандемия коронавируса помешала выполнению некоторых пунктов договора. Компании начали разбирательства.

«Корпорация Boeing своими руками лишила себя доступа к значительным военным бюджетам, выделяемым Пентагоном и НАТО на закупку военно-транспортных бортов», — написал Игорь Онищенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники Boeing в США начали первую забастовку с 2008 года.