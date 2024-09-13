Сотрудники Boeing в США начали первую забастовку с 2008 года
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Вчера, 12 сентября, рабочие заводов Boeing в штатах Вашингтон и Орегон решили отклонить предложения компании и начали забастовку, которая стартовала сегодня, 13 сентября. Это первое мероприятие подобного рода для сотрудников Boeing с 2008 года.
Среди заводов, вовлеченных в забастовку, есть те, где производится Boeing 737 MAX — наиболее популярная модель самолета компании.
В воскресенье, 8 сентября, компания Boeing достигла договоренности с профсоюзом «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (представляет более 33 тыс. сотрудников компании в данных штатах) о 25%-ном увеличении заработной платы.
Это соглашение должно было получить одобрение профсоюзных членов, но вчера 96% работников посчитали это предложение неудовлетворительным.
Ранее сообщалось, что экологическая акция «День в лесу» стартовала в Подмосковье.