Сотрудники Boeing в США начали первую забастовку с 2008 года

Вчера, 12 сентября, рабочие заводов Boeing в штатах Вашингтон и Орегон решили отклонить предложения компании и начали забастовку, которая стартовала сегодня, 13 сентября. Это первое мероприятие подобного рода для сотрудников Boeing с 2008 года.

Среди заводов, вовлеченных в забастовку, есть те, где производится Boeing 737 MAX — наиболее популярная модель самолета компании.

В воскресенье, 8 сентября, компания Boeing достигла договоренности с профсоюзом «Международная ассоциация рабочих машиностроения и авиационной промышленности» (представляет более 33 тыс. сотрудников компании в данных штатах) о 25%-ном увеличении заработной платы.

Это соглашение должно было получить одобрение профсоюзных членов, но вчера 96% работников посчитали это предложение неудовлетворительным.

Ранее сообщалось, что экологическая акция «День в лесу» стартовала в Подмосковье.