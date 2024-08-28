Правительство Ливии в знак протеста против заявления властей Триполи о намерении заменить руководство Центрального банка сообщило о заморозке добычи нефти на месторождениях и запрете ее дальнейшего экспорта. Эксперт Пикин отметил, что, несмотря на запреты, ситуация на рынке остается стабильной. Ливия имеет незначительное влияние на нефтерынок. В ближайшее время цены могут подняться, но в пределах двух долларов. Никаких масштабных изменений не произойдет.

«Цена отреагирует на пару долларов — и все, никаких долговременных масштабных изменений не будет. Это все-таки не Саудовская Аравия», — сказал «Ридусу» директор фонда.

Управляющий Центробанком Ливии распределяет доходы от экспорта энергоресурсов. Конфликт возник из-за того, что политики предложили действующему управляющему ЦБ Садику аль-Кабира уволиться. Он отказался выполнять требование политиков.

Ранее сообщалось, что Берлин не разделяет позицию Чехии о законных основаниях атак «Северного потока». Правительство ФРГ настаивает, что произошло преступление, которое требует тщательного расследования.