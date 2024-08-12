Эксперт по ЖКХ Бондарь пояснил, какие работы службы ЖКХ должны делать бесплатно

Бесплатному обслуживанию в первую очередь подлежит общедомовое имущество: магистральный водопровод и вертикальные трубы. От каждого стояка идут ответвления к квартирам. Все трубы, которые доходят до первого соединения с отводящими трубами в квартире, находятся в зоне ответственности служб ЖКХ и УК.

«То есть, если прорвало стояк или отвалился кран на ответвлении до входа в вашу квартиру, звоните в управляющую компанию — они обязаны устранить проблему бесплатно», — рассказал он.

Эксперт рассказал, что стояки и ответвления от батарей до первого соединения в квартире россиянина — это также общедомовое имущество. Если в зимний период времени в стояке появилась течь, то необходимо вызвать специалиста из ЖКХ, а не платного мастера.

Однако иногда УК или ЖКХ не могут устранить проблему. Причины бывают разными: ремонт может нарушить общедомовое имущество или навредить имуществу других жильцов. Иногда в компании есть дефицит кадров или же отсутствуют квалифицированные мастеры. Эксперт рекомендует в таком случае сначала обратиться в Государственную жилищную инспекцию.

Обычно на этапе обращения в ведомство проблема решается. Если этого не произошло, то необходимо написать заявление в суд.

«Вы можете потребовать не только выполнения необходимых работ, но и возмещения ущерба, если он был причинен из-за несвоевременного или некачественного обслуживания», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что услугу по оформлению субсидий на оплату ЖКУ обновили в Подмосковье.