Услугу по оформлению субсидий на оплату ЖКУ обновили в Подмосковье

На региональном портале госуслуг обновили сервис по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, теперь в нее внедрили умную функцию, которая будет проверять, была ли ранее назначена такая мера поддержки. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Чтобы снизить количество отказов из-за дублирования заявлений, мы внедрили умный сервис. В случае, если пользователь ранее уже получил субсидию или ему назначили или продлили ее проактивно, система пришлет информацию об этом», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услугу можно найти на портале в разделе «Дом и ЖКХ» — «Господдержка». Для получения субсидии пользователю нужно иметь регистрацию в Подмосковье. Помимо этого, его расходы на коммунальные услуги должны превышать 22% от совокупного дохода семьи. Размер поддержки будет рассчитываться в зависимости от размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.