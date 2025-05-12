Эксперт по ЖКХ рассказал, как получить компенсацию при переохлаждении на рабочем месте

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в случае переохлаждения на рабочем месте сотрудник вправе рассчитывать на получение компенсации от работодателя, сообщило интернет-издание «Абзац».

По словам эксперта, работодателя также могут оштрафовать на сумму 80 тыс. руб., если специалисты зафиксируют несоблюдение температурного режима в офисных помещениях. В весенний период времени температура должна быть не ниже 20–22 °C. Допустимая температура летом — не ниже 23–25 °C. Нормы приняты законодательством РФ, уточнил эксперт.

«Согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 212 — прим.), работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда», — рассказал «Абзацу» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, работодатель обязан следить за температурным режимом в офисе. Чтобы не допустить переохлаждения сотрудников рекомендовано установить в помещении обогреватели или утеплить окна. Еще один вариант — сократить рабочий день.

«Когда компания ничего не делает — это нарушение, за которое ее могут оштрафовать. [Размер наказания для] ИП — от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. (ст. 5.27.1 КоАП РФ — прим.)», — объяснил эксперт.

Эксперт рассказал, что при переохлаждении сотрудник вправе обратиться в суд. При подаче иска необходимо предоставить доказательство того, что температура в помещении на рабочем месте стала причиной заболевания. Например, предоставить медицинскую справку. Важно, чтобы при осмотре врач указал в больничном листе, что пациент обратился из-за переохлаждения на работе. Кроме того, можно потребовать у работодателя акт замера температуры, провести опрос коллег, сфотографировать термометр с текущими показателями.

«Дополнительно напишите заявление о расследовании случая в те дни, когда в офисе было холодно. Работодатель обязан провести проверку (ст. 229.2 ТК РФ — прим.). Если он отказывается, можно обратиться в трудовую инспекцию», — рассказал эксперт.

По словам эксперта, размер компенсации установит суд. Значение будет иметь степень вреда здоровью и дополнительные обстоятельства дела.

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