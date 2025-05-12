Депутат Разворотнева пояснила, включат ли в России отопление из-за майских заморозков

По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, решение о возобновлении подачи отопления в связи с майскими заморозками принимают региональные власти. Об этом сообщает NEWS.ru.

Она добавила, что при этом внеплановое включение отопления создает риск возникновения аварий в силу повышенной нагрузки на инженерные сети.

По мнению парламентария, нынешнее состояние труб после отключения отопления неизвестно, что только увеличивает риски аварий при резком запуске системы. Помимо этого, процесс потребует значительных временных и трудовых ресурсов.

Ранее эксперт Склянчук назвал причины необходимости отключения горячей воды.