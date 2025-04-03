Эксперт пояснил, как Россия реагирует на изменения позиции ОПЕК+

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов высказал мнение, что для России в настоящее время не имеет значение увеличение добычи нефти, сообщил oilcapital.ru.

Эксперт высказал мнение, что для России сейчас намного важнее, какая стоимость нефти установилась на мировом рынке.

«ОПЕК+ не дергается из стороны в сторону, начав процедуру постепенного снятия ограничений добычи. Ситуация на рынке как раз позволяет сейчас это делать», — отметил эксперт.

Эксперт пояснил, что это может значить для России. У страны появилась возможность добывать больше нефти. Такой запрос есть у отечественных компаний. Руководители предприятий неоднократно заявляли об этом Минэнерго.

«Другой вопрос, что потенциал резкого наращивания в РФ под большим вопросом», — считает эксперт.

Эксперт высказал мнение, что весной и летом у отечественных компаний есть возможность поднять добычу нефти. Перед началом работы важно убедиться, что образовался спрос. По мнению Громова, дефицита в РФ на данный момент нет. Значит, компаниям предстоит способствовать активизации импорта. Главная задача — добиться, чтобы стоимость нефти не опускалась ниже $70 за баррель. В сложившихся условиях решение ОПЕК+ не спровоцирует скачок добычи нефти в России.

«С 2022 года концепция России поменялась. Она не гонится за максимизацией объемов, ее интересует больше максимизация доходности. При всем санкционном давлении и ограничений добычи ОПЕК+ Россия смогла обеспечить комфортный для себя уровень цен на нефть. Сейчас нужно добиваться того же самого, чтобы стоимость нефти не опускалась ниже $70 за баррель», — уверен эксперт.

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