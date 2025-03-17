Страны Европейского союза (ЕС) не стали вводить санкции против российского сжиженного природного газа (СПГ) в феврале 2025 года из-за продолжающихся переговоров между Евросоюзом и США о поставках американского СПГ. Об этом стало известно изданию Politico.

Западные страны, включая государства ЕС, усилили санкции против России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Эти меры повлияли на рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания как в Европе, так и в США.

«ЕС не хотел предлагать официальный запрет на... топливо (из РФ), пока не заключит сделку с Вашингтоном», — говорится в материале.

В ответ на новые санкции российские власти заявили о способности страны справиться с давлением со стороны Запада. В Москве заявляли, что западные страны не могут признать свои неудачи в борьбе с российскими экономическими интересами, утверждая, что политика ограничений не приносит желаемых результатов.

Президент РФ Владимир Путин считает, что политика сдерживания России со стороны Запада является долгосрочной стратегией. По его мнению, она лишь свидетельствует о недальновидности некоторых западных лидеров.

Некоторые эксперты считают, что отказ от покупки российских углеводородов оказался ошибкой Запада. Они утверждают, что это может привести к еще большей зависимости стран от дорогих альтернативных источников энергии, например, из США.

Кроме того, известно, что даже те страны, которые публично заявили об отказе от российских ресурсов, продолжают закупать нефть и газ из РФ через посредников.

Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что НОВАТЭК может перенести перевалку СПГ из Европы в Россию.