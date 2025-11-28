Эксперт после решения мэрии прогнозирует транспортный коллапс в Нижнем Новгороде

Автоэксперт Сергей Кузин высказал мнение, что преобразование части Малой Покровской в Нижнем Новгороде в пешеходную зону приведет к транспортному коллапсу в городе, сообщил newsnn.ru.

В подтверждение своих слов эксперт отметил, что в настоящее время участок дороги перекрыт на время проведения ремонтных работ. По мнению Кузина, в городе уже образовались большие пробки.

«Так что для меня загадка, почему ее хотят закрыть для машин», — отметил собеседник NewsNN.

По информации издания, вблизи находится Дворец бракосочетания. Активисты из Совета молодых семей внесли предложение сделать участок дороги у ЗАГСа пешеходным. Проект тематической прогулочной зоны направили в мэрию, где положительно оценили предложение. Общественники также уверены, что территория станет более востребованной среди туристов.

По информации издания, на данный момент на улице проходят работы: расширили тротуары, кабельные линии убрали под землю. Автомобилистам проезд перекрыт. В Центре развития транспортных систем Нижегородской области сообщили NewsNN, что для автобусных маршрутов составили новый график движения. Пока принятые меры несут временный характер.

«Дальнейшие решения будут приняты после получения информации об организации постоянной схемы движения от департамента транспорта Нижнего Новгорода», — добавили в Центре развития транспортных систем Нижегородской области.

