«Черепахи беспомощные»: россияне обсуждают утренний транспортный коллапс из-за снегопада

В Кемерово в понедельник, 24 ноября, из-за большого количества выпавшего снега образовались пробки, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Корреспондент издания стал свидетелем, что воспользоваться общественным транспортом практически невозможно: автобусы переполнены. Стоимость поездки в такси резко возросла.

По информации издания, пользователи соцсетей активно обсуждают пробки. Горожане пишут, что такого коллапса на дорогах не было давно. Онлайн-карты показали 10-балльные заторы. Местные жители написали, что на некоторых участках дороги автомобили не могут проехать даже несколько метров. В центре города на поворотах образовались сугробы.

Пользователи соцсетей отметили, что МЧС регулярно рассылает сообщения об изменении погодных условий. Горожанин иронично отметил, что сотрудники, которые расчищают улицы от снега, такие уведомления не получали. Многие комментаторы обвиняют водителей. Они считают, что на некоторых участках была возможность проехать быстрее.

«Друзья, педаль газа находится c правой стороны»; «Нажмите на газ, черепахи беспомощные», — пишут в соцсетях местные жители.

По информации издания, снег начали чистить в городе еще ночью. Местные и региональные власти контролируют ситуацию. Пробки образовались из-за большого количества выпавших осадков.

