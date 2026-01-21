Эксперт предлагает барам Петербурга подать коллективный иск против новых правил

Кандидат экономических наук, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка (КПАР) Максим Черниговцев высказал мнение, что коллективный иск от 50-100 заведений Санкт-Петербурга поможет всем барам города удержать позиции на рынке, сообщил rosbalt.ru.

По информации издания, исковое заявление от владельцев бара Breaking Bad, который работает в Санкт-Петербурге более 11 лет, было отклонено Арбитражным судом города. В иске, рассмотренном 15 января, организация оспаривала действия городского Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Официальным поводом судебного спора стало несоответствие требованиям работы бара из-за небольшой площади.

Эксперт Черниговцев считает, что проблему было бы проще решить при помощи коллективного иска.

«Ведь коллективный иск — это четкий сигнал об отраслевой проблеме, а не индивидуальная тяжба между представителем бизнеса и ведомством», — высказал мнение в беседе с обозревателем «РосБалта» кандидат экономических наук, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка (КПАР) Максим Черниговцев.

В Санкт-Петербурге продолжает действовать норма, запрещающая работу ночью небольшим заведениям с алкоголем. Согласно правовым требованиям, законную продажу спиртного с 22:00 до 11:00 могут осуществлять только рестораны, чья площадь составляет не менее 50 кв. м. Заведения меньшего формата, не соответствующие данному критерию, уже начали сталкиваться с судебными решениями об аннулировании их алкогольных лицензий.

