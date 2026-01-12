В Рязанской области изъяли более 700 литров незаконного алкоголя за праздники

В Рязанской области новогодние праздники для полиции стали временем масштабной операции против нелегального алкоголя. С 31 декабря по 11 января правоохранители провели серию рейдов, главной целью которых был контроль за оборотом спиртного и пресечение нарушений миграционного законодательства, что в совокупности направлено на защиту жизни и здоровья граждан. Об этом сообщает издание 7info.

Темой этих проверок стала не просто формальность, а реальная опасность, которую несет контрафактный алкоголь. Сотрудники полиции тщательно инспектировали предприятия торговли — от крупных магазинов до маленьких баров и павильонов. Их интересовало строгое соблюдение правил продажи, наличие необходимых лицензий и документов, подтверждающих легальность происхождения каждой бутылки. Это кропотливая работа по выявлению точек, где здоровье людей ставится под удар ради сиюминутной выгоды.

Результатом таких рейдов стало выявление 29 фактов нарушений и изъятие из оборота внушительной партии спиртного общим объемом 705 литров. Эти цифры наглядно показывают масштаб проблемы и потенциальные последствия: сотни литров непроверенного, а возможно, и опасного для здоровья алкоголя не попали на праздничные столы рязанцев.

Ранее сообщалось, что власти Рязанской области усилили контроль за оборотом алкоголя.