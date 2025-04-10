Эксперт призвала хозяев собак объединяться для борьбы с клещами

Эксперт призвала не заниматься лечением собаки самостоятельно. В случае укуса клеща важно своевременно обратиться к ветеринару. Обязательное правило для владельцев питомцев — осматривать собаку после каждой прогулки. Важно понимать, что животное может занести на себе клеща в дом. Тогда могут пострадать все члены семьи, а не только их питомец.

Эксперт Погорелова рекомендует собачникам одного района объединяться и самостоятельно обрабатывать места, где они выгуливают питомцев. Использовать стоит специальные средства. Важно также регулярно косить траву. Перед прогулкой стоит нанести защитное средство на животное. При выборе препарата рекомендовано учитывать индивидуальные особенности. Перед применением надо прочитать инструкцию. Советоваться с выбором также стоит с ветеринаром.

«У некоторых животных может быть аллергия на определенные компоненты. Перед применением внимательно прочитайте инструкцию и проконсультируйтесь с ветеринаром», — рассказала кандидат биологических наук Виктория Погорелова.

Эксперт отметила, что некоторые заболевания достаточно коварные. Например, боррелиоз. Клещ может укусить собаку, но симптомы проявятся через 4–6 месяцев. Владелец может уже не сопоставить связь между укусом и болезнью, что снизит эффективность лечения.

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