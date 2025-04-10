Зоолог Ерофеева пояснила причины нашествия крыс в Ростове-на-Дону

Ростовский зоолог Регина Ерофеева рассказала, что в весеннее время крысы восстанавливают популярность и становятся более активными, сообщила rostovgazeta.ru.

По данным издания, жители жилого комплекса в Левенцовском микрорайоне заметили на улице крысу. Они сняли инцидент на видео. Один из местных жителей заявил, что чувствует в подъезде специфический запах. Он предполагает, что там живут крысы.

Зоолог Регина Ерофеева отметила, что крысы привыкли к соседству с людьми. Животные обычно не выходят в то время, когда могут столкнуться с человеком. Однако в весенний период они теряют бдительности. У грызунов наступает период размножения.

«Весной у крыс повышается активность: в период размножения им нужно больше пищи, поэтому они могут чаще попадаться на глаза», — рассказала RostovGazeta ростовский зоолог Регина Ерофеева.

Эксперт считает, что крысы — опасные животные. Однако люди привыкли к ним и не будут первыми контактировать, понимая угрозу. Риску более подвержены собаки. Они знакомятся с миром путем обоняния. Во время прогулки собака может обнаружить живую или мертвую крысу. Опасность также представляют продукты крысиной жизнедеятельности.

«С подобными объектами собаки привыкли взаимодействовать через обнюхивание, облизывание. Они могут попытаться обваляться в найденном, чтобы запечатлеть запах», — пояснила эксперт.

Зоолог Ерофеева предупредила, что собака может отравиться или заразиться инфекционным заболеванием. Еще одна опасность — аллергия. Эксперт рекомендует выгуливать собаку на поводке и в наморднике. Важно не пропускать период вакцинации. После прогулки по району, где замечены крысы, тщательно вымыть животное.

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