Эксперт прогнозирует повышение ключевой ставки и изменение курса рубля к Новому году

Стратег инвестиционной компании «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов спрогнозировал, какой курс рубля будет установлен перед Новым годом, а также предположил возможным очередное повышение ключевой ставки, сообщает RT .

Продажа экспортной валютной выручки в декабре должна обеспечить достаточное предложение валюты на рынке, считает эксперт. Возможно, Центральный банк будет вынужден снова повысить ключевую ставку с целью повышения доходности рублевых активов.

Накануне Нового года россияне выезжают отдыхать за границу. Также повышается спрос на приобретение импортных товаров. Эти два фактора могут отразиться на курсе рубля.

«В результате курс рубля может колебаться в диапазоне 88—92 рубля за доллар», — считает Суверов.

Согласно данным Московской биржи, 1 декабря (впервые с 20 ноября) курс доллара поднялся выше 90 рублей.