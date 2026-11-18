Сахар не виноват: эндокринолог Шестакова развеяла главный миф о диабете
Шестакова опровергла миф о том, что сладости вызывают диабет
Употребление сладостей нельзя считать главной причиной сахарного диабета. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на профессора кафедры эндокринологии Екатерину Шестакову.
По словам врача, сам по себе сахар не ведет к развитию заболевания. Однако большое количество быстрых углеводов, к которым относится и сахар, может стать причиной ожирения. А оно уже напрямую связано с диабетом второго типа.
Другими факторами риска эндокринолог назвала наследственность и возраст после 45 лет. Чтобы снизить вероятность болезни, Шестакова посоветовала ограничить потребление выпечки и жирных блюд.
Специалист также рекомендовала придерживаться принципа тарелки: половину должны составлять овощи, четверть — гарнир и еще четверть — белковый продукт.
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