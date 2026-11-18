Употребление сладостей нельзя считать главной причиной сахарного диабета. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на профессора кафедры эндокринологии Екатерину Шестакову.

По словам врача, сам по себе сахар не ведет к развитию заболевания. Однако большое количество быстрых углеводов, к которым относится и сахар, может стать причиной ожирения. А оно уже напрямую связано с диабетом второго типа.

Другими факторами риска эндокринолог назвала наследственность и возраст после 45 лет. Чтобы снизить вероятность болезни, Шестакова посоветовала ограничить потребление выпечки и жирных блюд.

Специалист также рекомендовала придерживаться принципа тарелки: половину должны составлять овощи, четверть — гарнир и еще четверть — белковый продукт.

Ранее диетологи раскрыли секрет идеального перекуса перед сном.