Нейрохирург Эдгардо де Хесус Матео призвал при появлении трех симптомов обязательно обращаться к врачу, поскольку они зачастую предшествуют инсульту. Об этом сообщает El Tiempo.

По словам специалиста, один из таких признаков — сильная головная боль, которая со временем только усиливается и не купируется обезболивающими препаратами. Также перед инсультом могут возникать усталость, сопровождающаяся слабостью, и головокружение, особенно если оно появляется не изолированно, а вместе с другими неврологическими симптомами.

Врач предупредил, что инсульт способен привести к опасным последствиям для здоровья. По его словам, большинство таких случаев носят ишемический или геморрагический характер. Ишемические инсульты приводят к неподвижности, параличу одной стороны тела и невнятной речи, поэтому требуют особого внимания.

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