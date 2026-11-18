Британский принц Гарри допустил возвращение на военную службу в случае необходимости. Герцог Сассекский заявил, что готов вновь вступить в ряды вооруженных сил Великобритании на фоне обсуждения возможной угрозы со стороны России. Об этом сообщает The Telegraph .

Гарри подчеркнул, что не откажется от службы, если стране потребуется его участие. По словам принца, он готов выполнить свой долг перед Великобританией, если получит соответствующий призыв. При этом конкретных планов по возвращению в армию или информации о возможном назначении герцог не озвучил.

Принц также высказался о ситуации с европейской безопасностью. По его мнению, предполагаемая угроза со стороны России должна вызывать обеспокоенность у британского общества. Гарри считает, что гражданам Великобритании следует серьезно относиться к обсуждаемым рискам, хотя о непосредственной подготовке к военному конфликту в его заявлении не говорится.

Высказывание прозвучало на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях Москвы и Североатлантического альянса. Российские власти неоднократно выражали обеспокоенность расширением военной активности НАТО в Европе, особенно вблизи западных границ страны. В альянсе свои действия объясняют необходимостью укрепления обороны и сдерживания возможной агрессии.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Москва не заинтересована в вооруженном столкновении с НАТО и не видит смысла в подобном конфликте. Одновременно российский лидер предупреждал о готовности страны ответить на возможное нападение. Таким образом, заявление принца Гарри касается его личной готовности служить в армии, а не принятого Великобританией решения о вступлении в войну с Россией.