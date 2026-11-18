В подмосковных Люберцах произошла трагедия, в результате которой погибли женщина и маленький ребенок. Их обнаружили под окнами многоэтажного жилого дома на Подмосковной улице. Об этом сообщает Life со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По предварительным данным, происшествие случилось на территории жилого комплекса «Островцы». Как утверждает источник, женщина и ребенок упали с высоты 25-го этажа. Полученные травмы оказались смертельными, спасти обоих не удалось.

Очевидцы произошедшего вызвали на место сотрудников полиции и медицинских работников. Прибывшим специалистам предстояло установить обстоятельства гибели женщины и ребенка. Официальная причина случившегося на момент публикации не называлась.

По информации Shot, погибшая женщина не проживала в жилом комплексе, возле которого произошла трагедия. Также сообщается, что за несколько часов до случившегося ее заметили в одном из магазинов. Для чего она пришла в многоэтажный дом и что предшествовало падению, пока неизвестно.

Обстоятельства происшествия выясняются. В опубликованных сообщениях нет подтвержденных сведений о том, было ли падение случайным или произошло при других обстоятельствах. Информация о возрасте женщины, личности погибших и возможных результатах проверки также не приводится.