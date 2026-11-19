Европейским странам следует пересмотреть отношение к российской культуре и ее представителям, если они рассчитывают участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Как сообщает « Лента.ру », свою позицию политик изложил в социальной сети.

Мема считает, что европейские власти должны отказаться от риторики, направленной против всего российского. По его мнению, журналисты, ученые, художники, музыканты и спортсмены из России должны иметь возможность продолжать профессиональную деятельность без ограничений, связанных с их национальностью.

Финский политик также подверг критике Еврокомиссию. Он утверждает, что руководство Евросоюза оказывает давление на правительства европейских государств, добиваясь ограничений в отношении российской культуры, искусства и спорта. При этом, отметил Мема, европейские представители одновременно претендуют на участие в дипломатических переговорах по Украине.

Ранее Мема неоднократно критиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и проводимую Брюсселем политику в отношении России. В частности, он заявлял, что действия европейского руководства могут способствовать дальнейшему обострению отношений с Москвой. Отдельную обеспокоенность политика вызвали планы Евросоюза по перевооружению на €800 млрд.

Высказывания Мемы отражают его собственную политическую позицию и не означают изменения официального курса Финляндии или Евросоюза. О решениях европейских властей пересмотреть действующие ограничения в отношении российских деятелей культуры и спортсменов в публикации не сообщается.