Финский политик призвал Европу отказаться от ограничений против российской культуры
Финский политик Мема призвал ЕС изменить отношение к российской культуре
Фото: [Подмосковье сегодня/Дарина Левкина]
Европейским странам следует пересмотреть отношение к российской культуре и ее представителям, если они рассчитывают участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Как сообщает «Лента.ру», свою позицию политик изложил в социальной сети.
Мема считает, что европейские власти должны отказаться от риторики, направленной против всего российского. По его мнению, журналисты, ученые, художники, музыканты и спортсмены из России должны иметь возможность продолжать профессиональную деятельность без ограничений, связанных с их национальностью.
Финский политик также подверг критике Еврокомиссию. Он утверждает, что руководство Евросоюза оказывает давление на правительства европейских государств, добиваясь ограничений в отношении российской культуры, искусства и спорта. При этом, отметил Мема, европейские представители одновременно претендуют на участие в дипломатических переговорах по Украине.
Ранее Мема неоднократно критиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и проводимую Брюсселем политику в отношении России. В частности, он заявлял, что действия европейского руководства могут способствовать дальнейшему обострению отношений с Москвой. Отдельную обеспокоенность политика вызвали планы Евросоюза по перевооружению на €800 млрд.
Высказывания Мемы отражают его собственную политическую позицию и не означают изменения официального курса Финляндии или Евросоюза. О решениях европейских властей пересмотреть действующие ограничения в отношении российских деятелей культуры и спортсменов в публикации не сообщается.