Москва оказалась на первом месте по суммарным расходам на антидепрессанты среди российских регионов. По данным телеграм-канала «Банки, деньги, два офшора» , с начала 2026 года продажи этих препаратов в столице достигли рекордных ₽4,5 млрд. Следом по объему расходов расположились Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край, однако независимого подтверждения новой суммы пока нет.

Высокий спрос на такие лекарства в крупнейших городах фиксировался и ранее. По данным аналитической компании RNC Pharma, в 2025 году на тысячу жителей Санкт-Петербурга приходилось 311,8 проданной упаковки антидепрессантов, Москвы — 284,7, Московской области — 225,8. Средний показатель по стране составлял 156 упаковок, то есть по потреблению на душу населения лидировала не Москва, а Петербург.

Продажи антидепрессантов в России растут несколько лет подряд. Согласно подсчетам DSM Group, за 2025 год аптеки реализовали 22,3 млн упаковок на ₽20,5 млрд, что на 24% больше в натуральном выражении и на 36% в денежном по сравнению с предыдущим годом. Еще в 2019 году россияне потратили на эти препараты ₽4,7 млрд.

Тенденция сохранилась и в 2026 году. Например, в Краснодарском крае за первое полугодие продали 552,8 тыс. упаковок антидепрессантов на ₽571 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество покупок увеличилось на 39%, а расходы — на 52%, сообщили в DSM Group.

Эксперты фармацевтического рынка связывают увеличение спроса в том числе с ростом внимания к психическому здоровью и доступностью специализированной медицинской помощи. При этом объем аптечных продаж сам по себе не показывает распространенность депрессии: на денежные показатели влияют стоимость лекарств, численность населения и особенности назначения препаратов.