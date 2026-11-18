В Люберцах установят обстоятельства гибели женщины и ребенка
Обстоятельства гибели женщины и ребенка установят в Люберцах
Фото: [Прокуратура Московской области]
Люберецкая городская прокуратура устанавливает обстоятельства гибели женщины и малолетнего ребенка, инцидент произошел вечером в среду, 18 ноября, в деревне Островцы городского округа Люберцы на улице Подмосковная. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.
В ведомстве уточнили, что там были обнаружены тела женщины и малолетнего мальчика с травмами характерными для падения с высоты. Согласно предварительным данным, женщина с ребенком поднялась на 25 этаж многоквартирного дома и выпрыгнула с общего балкона.
Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по данному факту. На место происшествия выезжал Люберецкий городской прокурор Денис Андреев.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье за 10 месяцев зарегистрировали более 51 тыс. преступлений.