Ежегодно в России острыми респираторными вирусными инфекциями заболевают до 40 млн человек. На долю ОРВИ приходится около 90% всех регистрируемых инфекционных заболеваний. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Академии постдипломного образования ФНКЦ Федерального медико-биологического агентства России.

Специалисты отмечают, что респираторные заболевания вызываются различными вирусами. Среди наиболее распространенных возбудителей называют вирусы гриппа и парагриппа, аденовирусы, риновирусы, коронавирусы, респираторно-синцитиальный вирус и энтеровирусы. Все они способны вызывать инфекции дыхательных путей, однако течение болезни и возможные осложнения могут различаться.

Одним из наиболее надежных способов профилактики инфекций, против которых существуют вакцины, специалисты называют вакцинацию. В частности, прививка от гриппа помогает снизить вероятность тяжелого течения заболевания и развития осложнений. При этом универсальной вакцины, защищающей от всех возбудителей ОРВИ, не существует.

В текущем эпидемическом сезоне специалисты ожидают две волны распространения гриппа. Первый подъем заболеваемости прогнозируется на конец ноября, второй — на февраль. Предполагается, что значительную роль в сезонном распространении инфекции сыграет вирус гриппа A (H1N1)pdm09, известный как свиной грипп.

В материалах также упоминается возможность мутаций вируса и появления новых штаммов. Ранее Роспотребнадзор сообщал о выявлении в России случаев заражения свиным и гонконгским гриппом. При этом прогноз двух волн не означает, что заболеваемость обязательно достигнет максимума именно в указанные сроки: фактическая эпидемиологическая ситуация будет зависеть от распространения вирусов.