Президент США Дональд Трамп разочаровался в вице-президенте Джей Ди Вэнсе, их отношения начали ухудшаться из-за критики последним результатов войны с Ираном. Об этом сообщает The New York Times.

Причиной разногласий стала публикация Вэнса в соцсетях с подробным анализом итогов промежуточных выборов в США. Он возложил вину за поражение республиканцев на продолжение военного конфликта с Тегераном, а также раскритиковал общую риторику администрации в предвыборный период.

По данным газеты, сначала американский лидер спокойно воспринял позицию вице-президента, однако со временем его отношение изменилось. Трамп начал жаловаться на Вэнса окружению, поскольку считает, что политик должен поддержать его решение о бомбардировках Ирана.

На этом фоне Трамп стал активно выделять госсекретаря Марко Рубио, выражая одобрение и называя его потенциально сильным кандидатом в президенты в частных беседах. Сам Рубио считает, что атака на Иран была необходима для обеспечения национальной безопасности США.

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