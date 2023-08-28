Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош поделился мнением с агентством «РИА Новости» относительно заявления президента Украины Владимира Зеленского, который уверил, что Киев не планирует вторгаться на территорию России.

«Это политическая игра, Зеленский старается удержаться на плаву… Формально он выполняет предписания Запада и заявляет, что не будет нарушать запретов, но на самом деле он прекрасно понимает, что все эти запреты носят характер имитации приверженности к нормам международного права», - высказал мнение член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош

Эксперт Александр Бартош рассказал, что Владимир Зеленский ведет двойную политическую игру. С одной стороны он выполняет все, что ему поручает Запад. С другой стороны делает вид, что Украина не намерена нарушать международное право, хотя Киев множество раз не учитывал эти же установленные нормы.

Эксперт Александр Бартош заявил, что изначально Запад ведет двойную игру. Страны делают вид, что выступают миротворцами. Вместо этого лидеры воюют с Россией, но без прямого столкновения армий РФ и НАТО. Запад использует Украину в своих целях, поэтому отправляет оружие и деньги, учит военных ВСУ.

Эксперт Бартош поделился мнением, что после провала ВСУ в ходе распиаренного контрнаступления США и Запад остались недовольны Владимиром Зеленским. Президенту Украины сейчас особенно необходимо не потерять оставшееся доверие и выполнять все поручения.