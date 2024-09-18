Эксперт Радченко прогнозирует падение спроса на новостройки в РФ до 80%

Эксперт уверена, что у многих российских банков исчерпаны лимиты на семейную ипотеку. Сначала россиянам ужесточили требования по оформлению льготной ипотеки. В итоге оформить ее стало практически невозможным. Семьи с детьми решили, что подробные меры могут ввести и для приобретения недвижимости по семейной ипотеке. Россияне начали массово приобретать дома и квартиры. Указанные факторы спровоцировали дефицит лимитов.

Эксперт Радченко уверена, что в настоящее время жилье доступно исключительно для маленькой категории населения, примерно 20%. Это обеспеченные россияне, которые не нуждаются ни в каких льготах. У них есть средства для покупки жилья.

«У нас и без того спрос на жилье в новостройках упал на 40%. Сейчас, на мой взгляд, он упадет еще на 40%», — указала Радченко в беседе с «Ридусом».

Эксперт предполагает, что застройщики могут уменьшить стоимость на недвижимость в два раза. Это спровоцирует ажиотаж на рынке. Однако на такие меры застройщики не пойдут. Если и решат рискнуть, ажиотаж не будет длиться долго из-за низкой платежеспособности.

Ранее сообщалось, что риелтор Загоренко рассказала, кто может стать «ипотеко-донором».