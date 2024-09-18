Риелтор Загоренко рассказала, кто может стать «ипотеко-донором»

Риелтор Елена Загоренко перечислила различные способы приобретения собственной недвижимости в условиях ее высокой стоимости и невыгодных условий ипотеки, сообщила rostovgazeta.ru.

Риелтор Загоренко рассказала, что один из возможных вариантов приобретения жилья — поиск донора для действия льготной ставки годовых. В роли «донора» может выступить как человек, с которым покупатель состоит в родственных отношениях, так и просто близкий друг или знакомый. Важное условие — если донор приобретал недвижимость, то сделка должна быть оформлена до середины 2023 года.

«В этот период, напомню, произошли изменения, согласно которым в одни руки допустимо брать только одну льготную ипотеку», — пояснила в беседе с RostovGazeta эксперт.

Воспользоваться данным способ рекомендовано тем россиянам, кто по каким-либо причинам не соответствует условиям семейной ипотеки. «Ипотеко-донор» становится созаемщиком недвижимости. Он передает покупателю право на использование семейной ипотеки.

Риелтор перечислила также другие способы приобретения квартиры: покупка ставки и оформление рассрочки от застройщика. В первом случае за дополнительную оплату покупатель может приобрести скидку к ставке. Во втором — покупателю предложено внести сразу большую сумму застройщику. Такая возможность не всегда доступна для среднестатистического россиянина.

Ранее сообщалось, что рынок недвижимости в России стабилизируется примерно через два года.