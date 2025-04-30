Эксперт рассказал, как из-за кибератаки жильцы не могли войти в свои квартиры

Руководитель направления защиты на уровне веб-приложений компании DDoS-Guard Дмитрий Никонов привел реальный пример, как хакерская атака негативно отразилась на жизни россиян и репутации компании, сообщил интернет-портал KazanFirst.

Эксперт рассказал, что хакерская атака была совершена против компании Lovit, которая входит в группу компаний ПИК. Злоумышленники сначала неправильно перевели трафик провайдеру. Пока специалисты устраняли проблему, хакеры совершили еще одну атаку. Они стерли с базы многие данные.

«Они (злоумышленники. — Прим. ред.) потерли таблицы маршрутизации, стерли все пиры и начали превращать железо в „кирпичи“», — рассказал эксперт.

Эксперт Дмитрий Никонов рассказал, что в результате атаки пострадали жители целого микрорайона. Люди пользовались такими опциями, как «умный дом», «умный доступ в квартиры», «умный домофон». В итоги жильцы не могли попасть в свои квартиры. По словам эксперта, пострадал и провайдер. Акции компании упали на 5%. Специалисты до сих пор устраняют неполадки.

Эксперт рассказал, что атаки преимущественно связаны с текущей политической обстановкой. Ситуация изменилась с 2022 года, когда количество атак по политическим заказам увеличилось. В первую очередь страдали банки, сфера телекома и e-commerce. По мнению Никонова, ситуация не стабилизируется.

«Мы с коллегами много обсуждаем, встречаемся на разных пленарных сессиях, говорим о том, что с каждым годом количество атак увеличивается, мощность увеличивается — под удар попадают все», — указал собеседник KazanFirst.

Ранее сообщалось, что Индия отразила минимум четыре атаки со стороны пакистанских хакеров.